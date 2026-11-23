ASUNCION, 23 NOV - La polizia del Paraguay ha arrestato oggi il fratello e la cognata dell'ex presidente Santiago Peña nell'ambito del caso 'Ueno Bank'. L'ordine d'arresto è stato emesso dalla Procura generale sulla base di elementi che indicherebbero la loro partecipazione in uno schema di riciclaggio di denaro. Secondo l'ipotesi degli inquirenti, Francisco Peña e sua moglie, Rocío Caballero, sarebbero coinvolti nell'acquisto di un terreno valutato 3 milioni di dollari per conto dell'ex presidente attraverso la società Peral Srl, di loro proprietà e attraverso un finanziamento di Ueno Bank. Secondo il nuovo presidente della Banca centrale del Paraguay (Bcp) ha stimato ieri che l'impatto del crack della Ueno Bank sull'intero sistema finanziario e produttivo potrebbe raggiungere il miliardo di dollari.
Crack Ueno Bank in Paraguay, arrestato anche il fratello dell'ex presidente Pena
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