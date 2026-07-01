MILANO, 01 LUG - "Non è un lavoro facile. Nessuno mi ha fatto una proposta ufficiale. Ho solo detto che ci penserei. Che non vuol dire che accetterei. Mi sembra una cosa complicata". L'economista Carlo Cottarelli, nel corso della trasmissione su Rai 3 'Agorà Estate', ha risposto così alla domanda della conduttrice Giulia Di Stefano se accetterebbe di fare il candidato sindaco del centrodestra al comune di Milano.
Cottarelli, io candidato sindaco di Milano? Ci penserei
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