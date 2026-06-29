NEW YORK, 29 GIU - La Corte Suprema Usa consente alla governatrice della Fed Lisa Cook di restare al suo posto, respingendo i tentativi di Donald Trump di licenziarla. Con una decisione presa a maggioranza di 5 voti contro 4, i saggi hanno stabilito che Cook può mantenere il proprio posto mentre si oppone al tentativo di Trump di destituirla a seguito di accuse di frode sui mutui, in una causa che ha messo alla prova l'indipendenza della banca centrale dalla Casa Bianca.
Corte Suprema Usa consente a Lisa Cook di restare alla Fed
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