Corte Suprema autorizza le cause per i beni Usa sequestrati a Cuba nel 1960

NEW YORK, 21 MAG - La Corte Suprema autorizza le cause relative ai beni americani sequestrati da Cuba nel 1960. I saggi si sono infatti schierati con la società portuale statunitense i cui beni furono confiscati nel 1960 quando Fidel Castro salì al potere a Cuba e nazionalizzò le aziende private. Con 8 voti a favore e uno contrario, la Corte Suprema a favore della Havana Docks Corporation, in una decisione che potrebbe aprire al strada e rivendicazioni simili da parte di altre aziende americane. La decisione arriva in un momento in cui l'amministrazione Trump sta aumentando la pressione su Cuba.