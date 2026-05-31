Corte dei conti, oggetti lusso e viaggi pagati con fondi per migranti

NAPOLI, 31 MAG - Risparmiavano sui servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migranti del consorzio "Maleventum", destinando poi il denaro sottratto a scopi personali, come viaggi, soggiorni e accessori di lusso. Ammonta a 1,3 milioni di euro il danno erariale che la Guardia di Finanza di Benevento e la Procura Regionale per la Campania della Corte dei conti (vice procuratore Davide Vitale, procuratore Giacinto Dammicco) contestano a otto persone, tra cui figurano ex dipendenti della Prefettura di Benevento: a tutti i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno notificato altrettanti inviti a dedurre.