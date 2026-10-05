BERGAMO, 05 OTT - La Corte d'Assise di Bergamo ha rigettato la richiesta dei legali di Massimo Bossetti di svolgere nuove analisi sui reperti del caso. La richiesta era stata avanzata nell'udienza di stamattina in tribunale a Bergamo e i giudici si erano riservati la decisione.
Corte Bergamo rigetta la richiesta di nuove analisi sui reperti di Yara
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