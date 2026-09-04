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Copenaghen, '5 Paesi Ue pronti ad intesa con Stati terzi per hub migranti'

(ANSA-AFP) - COPENHAGEN, 04 SET - Cinque Paesi dell'Ue puntano ad un'intesa con i Paesi terzi affinché possano ospitare hub per i migranti. Lo ha detto il ministro dell'Immigrazione Morten Bodskov al termine della riunione a Copenaghen con i suoi omologhi di Olanda, Grecia, Germania e Austria. "Da parte danese, prevediamo di essere pronti a inviare i primi stranieri in un paese partner entro la fine del prossimo anno", ha affermato il ministro. (ANSA-AFP).

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