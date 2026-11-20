ANTALYA, 20 NOV - La Cop31 di Antalya in Turchia, che doveva concludersi venerdì 20, si prolunga almeno fino a sabato 21. L'assemblea plenaria fissata per la serata approverà solo testi secondari su questioni procedurali. Tutti i dossier più importanti (la Cover Decision, i documenti su mitigazione, adattamento, finanza e transizione giusta) sono ancora oggetto di trattativa. Lo riferiscono all'ANSA membri della delegazione italiana.
++ Cop31 non chiude ancora, prorogata a sabato ++
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