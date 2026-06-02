Convalidato il fermo per 21enne accusato di terrorismo internazionale

MILANO, 02 GIU - La gip di Milano Rossana Mongiardo ha convalidato il fermo e disposto la misura della custodia cautelare in carcere per Zakaria Ben Haddi fermato l'altro ieri per terrorismo internazionale. Il provvedimento che ha accolto la richiesta del pm Alessandro Gobbis e del procuratore Marcello Viola è stato depositato stamane e ha evidenziato il pericolo concreto di fuga, di reiterazione del reato e "la pericolosità sociale" del giovane posto che ieri durante l'interrogatorio, "è apparso pienamente consapevole della pericolosità delle proprie azioni, di cui si è scusato, seppur in un'ottica strumentale di mitigazione della propria responsabilità". Il 21enne, nato e residente in Brianza, nei suoi messaggi social esaltava l'Isis facendo anche riferimento a quanto accaduto a Modena.