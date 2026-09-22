CATANIA, 22 SET - Tre poliziotti della squadra mobile della Questura di Catania sono stati aggrediti con colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga, eseguito ieri, in una piazza di spaccio nello storico rione San Cristoforo. Uno degli agenti ha riportato la frattura del setto nasale e un trauma facciale, mentre gli altri due hanno subito contusioni e traumi vari, con una prognosi di 15 giorni ciascuno. Sul posto sono intervenute diverse altre pattuglie di polizia in aiuto dei colleghi e fermare l'aggressione. Durante quest'ultimo intervento sono state arrestate, e poi condotte in carcere, tre persone.
Controllo in piazza di spaccio a Catania, 3 poliziotti aggrediti e feriti
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