REGGIO NELL'EMILIA, 12 SET - "Renzi con tutto il rispetto ha dimostrato di avere dei suoi seguaci, ha una sua capacità sull'elettorato che mi sembra ben circoscritta, volete andare oltre o vi volete fermare a Renzi? Se vogliamo vincere e noi vogliamo vincere". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, durante un dibattito col presidente del Pd, Stefano Bonaccini, alla festa Nazionale dell'Unità a Reggio Emilia.
Conte, volete andare oltre o vi fermate a Renzi? Noi vogliamo vincere
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiREGGIO NELL'EMILIA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...