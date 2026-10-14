ROMA, 14 OTT - "Ultimamente l'abbiamo vista sparire dappertutto, anche dall'assemblea delle Nazioni Unite. Forse per un certo imbarazzo perché ha voltato le spalle a 20 mila bimbi trucidati a Gaza, perché l'Italia è stata deferita sul caso Almasri". "Ha vinto il protocollo Schettino... Avete fatto scappare anche la manovra, non c'è...". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte alla Camera rivolgendosi alla premier Giorgia Meloni.
Conte, ultimamente Meloni sparisce, è sparita anche la manovra...
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