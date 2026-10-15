ROMA, 15 OTT - Al tavolo di programma "noi siamo pronti, speriamo davvero di poterci sedere a un tavolo, è necessario definire un progetto di Paese che abbraccia la politica estera e le soluzioni sul piano interno". Chi guida lo schieramento? "Lo vedremo". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, intervistato a "Insieme per il futuro di Roma e del Lazio. Un anno dopo" in corso a Roma.
Conte, pronti al tavolo di programma anche per il progetto di politica estera
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