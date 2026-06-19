ROMA, 19 GIU - "L'Italia non merita di ritrovarsi così platealmente mortificata. Lo dico da cittadino italiano prima che da politico". Lo scrive sui social il presidente del M5s Giuseppe Conte, commentando le parole usate dal presidente americano Donald Trump nei confronti della premier Giorgia Meloni. "È del tutto inaccettabile, poi, che un nostro alleato si permetta di parlare in questo modo dei nostri vertici istituzionali. Spero solo che si apra una riflessione per trarre insegnamento da quanto accaduto. La firma di tutto quel che ci viene richiesto, la rincorsa a foto, a prefazioni di libri non può prevalere mai sul nostro interesse nazionale. Dobbiamo rimboccarci le maniche per il nostro Paese, che deve difendere la sua dignità, la sua credibilità, la sua grandezza".
Conte, parole di Trump inaccettabili, ma si tragga un insegnamento
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