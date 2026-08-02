ROMA, 02 AGO - "Non votiamo il sostegno militare" all'Ucraina. "Per quello che riguarda aiuti e sanzioni economiche sì. Mi sembra che l'Ucraina abbia un arsenale militare super attrezzato, ci sono anche componenti di destra estrema e già c'è un mercato, ci si chiede che fine facciano quelle armi". Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte intervistato alla manifestazione PiazzAsiago, ad Asiago.
Conte, non votiamo il sostegno militare all'Ucraina
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