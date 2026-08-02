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Conte, non votiamo il sostegno militare all'Ucraina

ROMA, 02 AGO - "Non votiamo il sostegno militare" all'Ucraina. "Per quello che riguarda aiuti e sanzioni economiche sì. Mi sembra che l'Ucraina abbia un arsenale militare super attrezzato, ci sono anche componenti di destra estrema e già c'è un mercato, ci si chiede che fine facciano quelle armi". Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte intervistato alla manifestazione PiazzAsiago, ad Asiago.

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