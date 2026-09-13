MARINA DI PIETRASANTA (LUCCA), 13 SET - "Meloni è entrata nel mondo Maga in modo rovinoso per l'Italia. Meloni è una sovranista della domenica alla amatriciana". Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte intervenendo alla Festa del Fatto Quotidiano a La Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca).
Conte, Meloni è entrata nel mondo Maga, è sovranista della domenica
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