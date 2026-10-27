Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Conte, giusto scegliere fra più candidati, non saranno avversari

ROMA, 27 OTT - Per la leadesrhip del centrosinistra "è giusto che scelgano i cittadini, a questo punto si faranno le primarie, è giusto che abbiano la possibilità di scegliere fra più candidati. Tutti i candidati faranno parte di una squadra, non saranno mai miei avversari, sennò partiamo malissimo". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a Tagadà su La7.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
ROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...