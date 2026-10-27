ROMA, 27 OTT - Per la leadesrhip del centrosinistra "è giusto che scelgano i cittadini, a questo punto si faranno le primarie, è giusto che abbiano la possibilità di scegliere fra più candidati. Tutti i candidati faranno parte di una squadra, non saranno mai miei avversari, sennò partiamo malissimo". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a Tagadà su La7.
Conte, giusto scegliere fra più candidati, non saranno avversari
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