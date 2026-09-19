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Conte, da Nova emerge mandato chiaro, no ad armi e riarmo

MILANO, 19 SET - "Mi sembra che emerga un mandato chiaro e ben preciso, dobbiamo costruire percorsi di pace, con la guerra non andiamo da nessuna parte. Le armi allontanano la pace". Lo dice il presidente M5S Giuseppe Conte dal palco di Nova. "C'è la necessità di investire dove davvero ci sono i bisogni dei cittadini, delle famiglie, delle imprese, no a una economia di guerra, no al riarmo - aggiunge -. Nel momento di massima sofferenza del Paese abbiamo creato i presupposti per costruire insieme cantieri di speranza, asili nido, scuole, per rafforzare la ricerca, le università l'innovazione, non per cantieri di guerra e arsenali pieni di armi".

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