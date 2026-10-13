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Conte, confido che sulla risoluzione su Kiev si possano compattare le opposizioni

ROMA, 13 OTT - "In queste ore stiamo lavorando alla risoluzione per domani. Confido" che "questa volta, anche sul passaggio del conflitto in Ucraina, si possano compattare tutte le opposizioni". Lo ha detto e il presidente del movimento cinque stelle Giuseppe Conte a margine di una iniziativa a Roma

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