Conte annulla gli appuntamenti, 'devo sottopormi a un intervento chirurgico'

ROMA, 27 APR - "Avevo in programma tanti appuntamenti in tutta Italia nei prossimi giorni, ben felice di incontrarvi e di poter scambiare con voi tante idee. Mi dispiace molto ma purtroppo dovrò annullare gli incontri più imminenti perché devo sottopormi a un intervento chirurgico". Lo scrive sui social il presidente del M5s, Giuseppe Conte. "Per qualche giorno non potremo aggiornarci, ma vi assicuro che non vedo l'ora di riprendere al più presto le attività, con rinnovata passione. Intanto prosegue senza sosta il lavoro che stiamo portando avanti per scrivere insieme il programma per cambiare il Paese e preparare i '100 spazi aperti per la democrazia' di maggio, in cui ognuno potrà dare il proprio contributo. A presto!"".