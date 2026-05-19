Consiglio regionale vota sostegno unanime per Nessy Guerra, bloccata in Egitto

GENOVA, 19 MAG - Approvato all'unanimità in Consiglio regionale un ordine del giorno in cui si impegnano il presidente della giunta regionale e l'assessore competente "A esprimere solidarietà e vicinanza istituzionale alla cittadina ligure coinvolta nella vicenda e alla figlia minore. A ribadire il valore universale dei principi di uguaglianza di genere, autodeterminazione delle donne e tutela dei diritti dell'infanzia, contrastando ogni forma di discriminazione fondata sul genere o sul controllo della libertà personale". La proposta di Avs è rivolta a Nessy Guerra, la ventiseienne ligure detenuta in Egitto, dove è bloccata con la figlia Aisha. "La tutela dei diritti umani fondamentali, dell'uguaglianza di genere e della protezione dell'infanzia costituisce un principio cardine della nostra Costituzione. Il reato di adulterio, di cui è accusata Nessy Guerra, è stato dichiarato incostituzionale in Italia nel 1968 dalla Corte Costituzionale, che ha eliminato ogni forma di discriminazione penale fondata sul comportamento della donna all'interno del matrimonio" ha spiegato la capogruppo regionale di Avs Selena Candia. "L'accusa contro Nessy Guerra si fonda su una concezione della relazione coniugale incompatibile con i principi di autodeterminazione, uguaglianza e dignità della persona, riconosciuti dall'ordinamento italiano ed europeo. Questa vicenda desta particolare preoccupazione sotto il profilo della tutela dei diritti delle donne, dell'utilizzo di norme discriminatorie fondate sul controllo della libertà personale e sessuale femminile, nonché della protezione della minore coinvolta nella controversia", ha aggiunto la Candia. "Il merito di questa iniziativa di solidarietà-conclude- spetta a Vittorio Toesca, il consigliere comunale di Sanremo che per primo si è battuto per difendere i diritti di Nessy Guerra nelle nostre istituzioni, e a Medina Habili, consigliera del Municipio Centro-Ovest di Genova con delega alle pari opportunità, promotrice di un intervento a sostegno della ventiseienne italiana bloccata in Egitto".