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Coniugi decapitati nel Modenese, fermato il figlio della donna

MODENA, 16 OTT - Prima svolta nel caso dei due coniugi trovati decapitati nella loro abitazione a Mirandola, nel Modenese. Daniele Tavoni, 55 anni, è stato sottoposto a fermo poiché principale sospettato del duplice omicidio avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri della madre Vincenza Giannini, 74 anni originaria di Bovino (provincia di Foggia), e del marito di lei, l'83enne Pier Ferdinando Casari, nato a San Felice sul Panaro nel Modenese. Secondo alcune ricostruzioni, tra il 55enne e la coppia di coniugi ci sarebbero state in passato liti per motivi economici.

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