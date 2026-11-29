BRUXELLES, 29 NOV - "Caro Alberto Nunez Feijoo, congratulazioni per la tua vittoria nelle elezioni generali di oggi. Insieme, lavoreremo per rafforzare la competitività e l'indipendenza dell'Europa. Costruiremo una difesa europea più forte. E sosterremo i valori che sono al centro della nostra Unione. Una Spagna forte rende l'Europa più forte". Lo scrive sui suoi social la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.
Congratulazioni di Von der Leyen a Feijoo, 'sosterremo insieme i valori Ue'
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