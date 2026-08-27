STOCCOLMA, 27 AGO - Le condizioni di salute del Re Harald V di Norvegia sono peggiorate, lo rende noto un comunicato della casa reale norvegese: "Le condizioni di salute di Sua Maestà il Re sono molto gravi" riporta la nota, specificando che il principe erede Haakon e la regina Sonja hanno annullato tutti i loro appuntamenti previsti. Molti membri della famiglia reale si sono recati stamattina all'ospedale ad Oslo, riporta l'emittente di servizio pubblico norvegese, Nrk. "Quando vengono usate parole così forti è proprio allora che dobbiamo prendere quelle parole seriamente" ha dichiarato lo storico ed esperto della famiglia reale, Ole-J›rgen Schulsrud-Hansen. "Ci si preoccupa, perché ovviamente si sperava che le ultime notizie ricevute, secondo cui le condizioni del re erano ancora stabili, fossero ancora valide e che 'nessuna notizia fosse una buona notizia'. Ma non sembra che sia il caso" ha aggiunto.
Condizioni di salute del Re Harald di Norvegia sono 'molto gravi'
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