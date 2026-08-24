ROMA, 24 AGO - Nel 2020-21 gli edifici scolastici dotati di condizionatori erano 1.593, pari al 3,95% dei 40.342 edifici censiti. Nel 2023-24 erano saliti a 2.730, il 6,83% dei 39.993 edifici scolastici. Per il 2024-25 si registra il valore più elevato del quinquennio: 2.835 edifici con condizionatori, il 7,20% dei 39.351 finora rilevati. La crescita è evidente: in quattro anni gli edifici dotati di questi impianti sono aumentati di oltre 1.200 unità. Ma oltre nove edifici scolastici su dieci continuerebbero a esserne privi. I numeri arrivano da un approfondimento della rivista specializzata Tuttoscuola che elabora dati presi dal portale del Ministero dell'Istruzione che indica gli edifici dotati di condizionatori a ventilazione. Tuttoscuola ha provato a tradurre questa percentuale anche in termini di aule. Assumendo che la loro distribuzione sia mediamente proporzionale a quella degli edifici, sulle 365.973 aule considerate per il 2024-25 se ne possono stimare circa 26.350 dotate di condizionamento, contro 339.623 prive. Si tratta di una stima elaborata sulla percentuale degli edifici e non di una rilevazione diretta delle singole aule. In sostanza, solo poco più di un'aula su quattordici potrebbe disporre di un sistema di climatizzazione. Per tutte le altre il caldo resta un problema da affrontare in edifici e con soluzioni spesso progettati per condizioni climatiche molto diverse da quelle che la scuola si trova oggi a fronteggiare.
Condizionatori, oltre 9 edifici scolastici su 10 ne sono privi
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