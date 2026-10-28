TEL AVIV, 28 OTT - Con il 77% dei voti scrutinati, il Blocco del Cambiamento si rafforza e raggiunge 49 seggi. Il blocco di Netanyahu si mantiene a 54 seggi. Il blocco di Eisenkot si rafforza a scapito dei partiti arabi, attestandosi a 49 seggi. La Lista Unita e Ra'am a 17 seggi. Il Likud rimane a 27 seggi, Yashar si rafforza a 22. Finora sono stati scrutinati oltre 10.000 seggi elettorali, per un totale di 4.421.561 elettori.
Con 77% dei voti scrutinati, si rafforza Blocco di Eisenkot con 49 seggi
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