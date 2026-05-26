Comunali, in Puglia eletti 48 sindaci di cui otto donne

BARI, 26 MAG - In Puglia il primo turno della tornata elettorale delle amministrative che ha coinvolto 54 Comuni della regione, si è chiuso con 48 sindaci eletti, 11 dei quali in città con oltre 15mila abitanti, mentre in altre sei si andrà al secondo turno di ballottaggio il 7 e l'8 giugno. Dei 48 sindaci eletti, 40 sono uomini e 8 donne. Le neo sindache più suffragate, entrambe uscenti e riconfermate dall'esito delle urne, sono state la prima cittadina di Andria, capoluogo della provincia Bat, Giovanna Bruno (Pd) che ha superato il 77% dei consensi; e la sindaca di Bitetto, in provincia di Bari, Fiorenza Pascazio (centrosinistra), che è anche presidente regionale dell'Anci, eletta con oltre il 68% dei consensi. Nel resto della provincia di Bari sono stati eletti sette sindaci uomini. Nel Foggiano eletti otto uomini e due donne, a Ordona e Rocchetta Sant'Antonio. Sempre nel Foggiano, a San Giovanni Rotondo, unica città della provincia che andrà al ballottaggio, sarà sfida tra due candidate donne. In Salento eletti 16 sindaci uomini e tre donne (a Melpignano, Monteroni di Lecce e Corigliano d'Otranto). Nel Tarantino quattro uomini e una donna (a Fragagnano). Nel Brindisino, a Mesagne, c'è il sindaco più suffragato della regione, Francesco Michele Rogoli del campo largo, che ha ottenuto oltre l'86% dei consensi. Andranno al ballottaggio il capoluogo della Provincia Bat Trani, Molfetta nel Barese, San Vito dei Normanni nel Brindisino, San Giovanni Rotondo nel Foggiano, Casarano e Tricase nel Leccese.