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Commissione Ue, 'rispettiamo la scelta del popolo islandese'

BRUXELLES, 30 AGO - "La Commissione europea prende atto dell'esito del referendum islandese e rispetta la scelta del popolo islandese. L'Islanda rimane uno stretto partner dell'Unione europea". Lo riferisce un portavoce dell'Esecutivo comunitario commentando i risultati del referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione europea.

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