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Commissione Statuto Lega propone il congresso il 24-25 ottobre a Milano

ROMA, 29 SET - "Questa mattina si sono conclusi i lavori della Commissione Statuto e Regolamento della Lega, presieduta dal responsabile organizzativo Maurizio Bosatra, per definire la proposta di regolamento del Congresso straordinario richiesto dal segretario Matteo Salvini dal palco di Pontida 2026. La Commissione ha raggiunto all'unanimità l'intesa sul regolamento, sulla data del 24-25 ottobre e su Milano come sede del Congresso. La proposta sarà ora sottoposta all'approvazione del Consiglio Federale". Lo dichiara Roberto Calderoli.

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