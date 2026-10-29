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Commissione spagnola rettifica, sono 69 le vittime della strage di Toledo

MADRID, 29 OTT - La Commissione d'Inchiesta sugli incidenti ferroviari (Ciaf) ha rettificato il numero di vittime dello scontro fra due treni ieri sulla linea di alta velocità Madrid-Siviglia, riportandolo a 69. La rettifica, pochi minuti dopo che lo stesso organismo aveva elevato a 74 il numero dei morti in un rapporto pubblicato sulla sua pagina web. Fonti del ministero dei Trasporti segnalano che i dati ufficiali sono quelli diffusi dalla Giunta di Castiglia-La Mancia, secondo cui i morti sono almeno 69. E non confermano il numero di 74, nonostate la pagina web della Commissione Ciaf si trova in quella dello stesso ministero dei Trasporti.

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