MADRID, 29 OTT - La Commissione d'Inchiesta sugli incidenti ferroviari (Ciaf) ha rettificato il numero di vittime dello scontro fra due treni ieri sulla linea di alta velocità Madrid-Siviglia, riportandolo a 69. La rettifica, pochi minuti dopo che lo stesso organismo aveva elevato a 74 il numero dei morti in un rapporto pubblicato sulla sua pagina web. Fonti del ministero dei Trasporti segnalano che i dati ufficiali sono quelli diffusi dalla Giunta di Castiglia-La Mancia, secondo cui i morti sono almeno 69. E non confermano il numero di 74, nonostate la pagina web della Commissione Ciaf si trova in quella dello stesso ministero dei Trasporti.
Commissione spagnola rettifica, sono 69 le vittime della strage di Toledo
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