WASHINGTON, 27 GIU - La Commissione per la libertà religiosa, istituita da Donald Trump, sostiene che la separazione tra Stato e Chiesa sia un errore giuridico. La tesi è sostenuta in un rapporto di 224 pagine, di cui il Washington Post ha visto una bozza, in cui si raccomanda al dipartimento di Giustizia di emanare linee guida per promuovere una nuova interpretazione del rapporto tra religione e governo.
'Commissione religione di Trump, separazione Stato-Chiesa errore'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiWASHINGTON
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...