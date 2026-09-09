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Commissione non chiude l'esame sulla legge elettorale, in Aula al Senato senza mandato

ROMA, 09 SET - La commissione Affari Costituzionali del Senato ha preso atto dell'impossibilità di concludere l'esame della riforma della legge elettorale entro i tempi previsti. Il testo, dunque, come previsto, va in Aula alle 10 senza mandato al relatore e quindi nella versione arrivata dalla Camera senza l'inserimento nel testo dell'emendamento sulle preferenze che andrà rivotato.

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