NEW YORK, 26 OTT - Una commissione internazionale indipendente su mandato del Consiglio Onu per i Diritti Umani ha accusato oggi la Russia di crimini contro l'umanità per gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine e la tratta di esseri umani per rafforzare le proprie forze armate. Istituita nel 2022 dopo l'invasione russa dell'Ucraina, la commissione osserva che "nel corso degli anni, la frequenza, l'intensità e l'estensione geografica delle ondate di attacchi" russi "sono aumentate, provocando danni considerevoli al settore energetico ucraino". La commissione non parla a nome delle Nazioni Unite e non è riconosciuta da Mosca.
Commissione d'inchiesta Onu accusa Mosca di crimini contro l'umanita' in Ucraina
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