BRUXELLES, 04 SET - "Ho avuto una proficua conversazione telefonica con il ministro" spagnolo degli Interni "Grande-Marlaska sull'evoluzione della situazione a Ceuta". Lo scrive su X il commissario Ue agli Affari interni Magnus Brunner, spiegando di essere stato aggiornato "sulla risposta della Spagna e sulle prossime misure relative al rimpatrio di coloro che si trovano illegalmente sul territorio, nonché sugli sforzi volti a migliorare la sicurezza sul posto". "Abbiamo inoltre compiuto importanti progressi in merito alla richiesta di assistenza di emergenza volta a fornire ulteriore sostegno finanziario e operativo alla Spagna", aggiunge Brunner.
Commissario Ue, 'progressi su assistenza di emergenza a Ceuta'
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