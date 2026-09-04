PARIGI, 04 SET - Nuovo scontro fra le autorità francesi e il gruppo dell'editore vicino all'estrema destra, Bolloré, sul caso Fedorova, la commentatrice russa filoputiniana espulsa dalla Francia quest'estate e della quale la piattaforma tv CNews ha annunciato il ritorno imminente nel palinsesto con collegamenti "a distanza". Il ministro degli Esteri, Jean-Noël Barrot, ha duramente criticato l'iniziativa, dicendosi "sconsolato". "Sono molto sorpreso e devo dire piuttosto sconsolato - ha detto Barrot ai microfoni di France Inter - nel vedere che dei grandi gruppi di media, e la libertà della stampa è sacra, aprano i loro notiziari o il loro studio a chi viene considerato da tutte le forze politiche di questo paese giustamente espulso dalla Francia, tanto sono state appurate le accuse a suo carico". Xenia Fedorova - ha ricordato il capo del Quai d'Orsay - "è stata espulsa dal territorio nazionale dopo essere stata espulsa dalla Germania, visto che è una persona che in realtà fa propaganda del Cremlino". Il decreto di espulsione, dopo mesi di polemiche per i suoi interventi in video in cui si schierava apertamente con la politica di Vladimir Putin, risale a fine luglio. Il governo ha deciso anche di congelare per sei mesi tutti i suoi conti e proprietà. La giornalista, 45 anni, interveniva dagli studi di CNews prima dell'espulsione, dopo la quale ha continuato a firmare pezzi sul settimanale JDNews, tutte testate di Bolloré. Le autorità di Parigi la accusano di essere "portavoce delle campagne di disinformazione pilotate dalle autorità russe" per "destabilizzare l'ordine pubblico" in Francia.
Commentatrice tv russa espulsa tornerà in video 'a distanza' in Francia
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