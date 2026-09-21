NAPOLI, 21 SET - Comitati di Bagnoli e sfollati per il bradisismo hanno bloccato i camion del cantiere della Coppa America a piazza Bagnoli "per protestare contro il disastro sanitario ambientale e democratico in corso". "Mentre si spendono centinaia di milioni per un inutile evento sportivo e si saccheggia un intero territorio - denunciano i manifestanti - non si riescono a dare risposte concrete ad oltre 5.000 famiglie di sfrattati". La mobilitazione continuerà nei prossimi giorni "per rovinargli lo spettacolo", annunciano i promotori.
Comitati di Bagnoli e sfollati bloccano i camion del cantiere America's Cup
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiNAPOLI
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...