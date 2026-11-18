TEL AVIV, 18 NOV - E' in corso nel quartier generale dell'Idf a Tel Aviv un incontro tra il capo di stato maggiore dell'esercito israeliano Eyal Zamir e il comandante del Centcom Usa Brad Cooper. Secondo i media, starebbero discutendo degli ultimi sviluppi e della prontezza di entrambi gli eserciti a riprendere le operazioni di combattimento contro l'Iran, qualora fosse necessario.
'Comandante Centcom vede capo Idf per fare il punto in caso ripresa guerra'
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