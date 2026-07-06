ROMA, 06 LUG - Un edificio residenziale è stato parzialmente distrutto tra il settimo e il nono piano, nel quartiere di Podilskyi, a Kiev. Lo ha comunicato Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare della capitale ucraina, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. Foto e video pubblicati sui social media mostrano parte della facciata dell'edificio crollata in seguito all'impatto di un missile. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha inoltre riferito che i detriti hanno colpito un altro edificio residenziale e distrutto un altro edificio "non residenziale" nel quartiere di Podilskyi. Diversi garage, un magazzino e un edificio "non residenziale" sono stati danneggiati anche nei quartieri di Holosiivskyi e Darnytskyi. Non sono state diffuse informazioni su eventuali vittime, sebbene Klitschko abbia affermato che alcuni residenti sono intrappolati nell'edificio danneggiato.
Colpito un edificio a Kiev, il sindaco, 'ci sono persone intrappolate'
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