Colosimo, 'relazione Antimafia sulla strage Borsellino è a buon punto'

PALERMO, 23 MAG - E' arrivata a palazzo Jung, a Palermo, a braccetto con Lucia Borsellino, figlia del giudice Paolo, e Maria Falcone, sorella del giudice Giovanni. Un segno di unità e collaborazione sulle due relazioni che l'antimafia porta avanti da anni sulle due stragi. Chiara Colosimo, presidente della Commissione antimafia ha partecipato oggi alla commemorazione in occasione del 34esimo anniversario della strage di Capaci in cui morirono per mano mafiosa il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro "Il lavoro della Commissione è a buon punto sulla strage Borsellino - ha detto Colosimo - Oggi sono tre anni che presiedo la Commissione antimafia e sono tre anni che mi occupo dei 57 giorni che dividono la strage di Capaci da quella di via D'Amelio. E' stato un lavoro importante sia per i tempi che per tutto quello che ne è uscito - ha continuato la presidente dell'antimafia - Alcuni passaggi sono stati dolorosi e decisamente sgradevoli. Ma il fatto che i figli del giudice Paolo Borsellino sostengano il lavoro della Commissione antimafia è per me uno sprone maggiore per chiudere il prima possibile la relazione su questa strage".