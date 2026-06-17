BOGOTÀ, 17 GIU - A quattro giorni dal ballottaggio delle presidenziali in Colombia, un giudice di Medellín ha emesso un'ingiunzione provvisoria contro il presidente uscente, Gustavo Petro, ordinandogli di "astenersi dall'utilizzare le risorse, i beni, i canali, i luoghi e le piattaforme legati alla sua carica e all'esercizio delle sue funzioni" per partecipare alla vita politica, sia a favore che contro uno dei due candidati. Il leader progressista, molto attivo sui social, ha pubblicato diversi messaggi riguardanti le elezioni. L'ingiunzione specifica che tra i canali in questione c'è il suo account X, diventato il suo mezzo di comunicazione preferito per discutere della campagna presidenziale, sostenere il candidato di sinistra Ivan Cepeda e, soprattutto, attaccare il candidato di destra, Abelardo de la Espriella, di cui non ha riconosciuto il netto vantaggio conquistato al primo turno. Il togato ha stabilito che i post di Petro violavano una precedente sentenza del più alto tribunale amministrativo, che gli aveva già ordinato di non fare alcun riferimento elettorale su X. Il divieto rimarrà in vigore fino alle 16 ora locale di domenica (le 23 in Italia), orario di chiusura dei seggi.
Colombia, vietato al presidente Petro di usare X per fini elettorali
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