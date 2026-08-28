BOGOTÀ, 28 AGO - È stato sequestrato il 6 agosto in Colombia José Olger Melo Charry, un militare colombiano della Legione straniera francese, e le autorità sospettano che dietro il rapimento ci siano le dissidenze delle Farc guidate da Iván Mordisco. Il caso è stato reso noto ieri, mentre proseguono le ricerche del caporale, originario di Pasto, nel dipartimento meridionale di Nariño. Melo Charry, entrato nell'esercito francese circa quattro anni fa, si trovava in Colombia in congedo per visitare la famiglia. Secondo la ricostruzione delle autorità, viaggiava verso la zona di Cumbitara quando è stato fermato da uomini armati a un posto di blocco illegale, nei pressi di Puerto Remolino, sul fiume Patía. I sequestratori lo avrebbero identificato come appartenente alla Legione straniera francese e portato via con la forza. La denuncia formale è stata presentata il 12 agosto dalla moglie, facendo scattare le operazioni di ricerca del Gaula Militar, l'unità colombiana specializzata contro sequestri ed estorsioni. Le autorità hanno inoltre informato l'Ufficio del Difensore civico e organismi internazionali per i diritti umani. La pista principale conduce alle dissidenze delle Farc rimaste fuori dall'accordo di pace del 2016 e legate a Mordisco, uno dei guerriglieri più ricercati della Colombia. Il ministero della Difesa francese ha confermato che Melo Charry è un militare colombiano della Legione straniera e non possiede la nazionalità francese.
Colombia, sequestrato un militare della Legione straniera francese
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiBOGOTÀ
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...