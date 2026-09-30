BOGOTÀ, 30 SET - Il governo colombiano ha riattivato i lavori per la costruzione del carcere Renacer, nel dipartimento settentrionale di Magdalena, destinato ai detenuti considerati più pericolosi e progettato secondo un modello ispirato al Centro di confinamento del terrorismo (Cecot) di El Salvador. La struttura, con una capacità di 1.974 posti, è già completata per circa l'88% e il governo punta a terminarla nel minor tempo possibile. La costruzione era iniziata durante il governo di Iván Duque, tra il 2018 e il 2022, ma era stata interrotta per mancanza di fondi. Il costo è finora stimato in 291 miliardi di pesos colombiani, circa 77 milioni di euro. La struttura si estende su 22 ettari e prevede l'isolamento dei detenuti e misure per impedire le comunicazioni con l'esterno. Il presidente Abelardo de la Espriella ha annunciato un piano per costruire fino a 10 megacarceri in aree remote durante il suo mandato. A Medellín è inoltre in costruzione un altro penitenziario di massima sicurezza, con 1.300 posti.
Colombia, ripartono i lavori per il supercarcere Renacer
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