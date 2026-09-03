BOGOTÀ, 03 SET - Il governo della Colombia ha revocato le risoluzioni che limitavano l'esplorazione e l'estrazione di risorse naturali in dieci distretti minerari del Paese. Lo ha annunciato la ministra delle Miniere e dell'Energia, Maria Nohemi Arboleda, durante un evento a Cartagena, spiegando che i provvedimenti erano stati adottati dalla precedente amministrazione. "I distretti minerari, concepiti per organizzare l'uso del territorio e sostenere le regioni minerarie, sono stati utilizzati per impedire o sostituire l'attività estrattiva, erano mal progettati e, di conseguenza, hanno scoraggiato investimenti ed esplorazione", ha detto. La decisione si inserisce nella strategia del nuovo governo di destra del presidente Abelardo De La Espriella, che ha promesso di rimuovere i vincoli all'esplorazione petrolifera e mineraria per rilanciare l'economia. Secondo i dati presentati dalla ministra Arboleda, le esportazioni minerarie sono scese del 21% tra il 2022 e il 2025, a 16,06 miliardi di dollari, mentre gli investimenti esteri diretti nel settore sono crollati dell'88%, a 178 milioni di dollari. La Colombia potrebbe attirare fino a 4 miliardi di dollari di investimenti minerari entro il 2030. Il Paese dispone di importanti riserve di rame, oro, carbone e nichel.
Colombia, rimossi vincoli all'attività mineraria e petrolifera in dieci distretti
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