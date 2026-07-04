BOGOTÀ, 04 LUG - Il presidente colombiano Gustavo Petro ha chiesto "cordialmente" al suo omologo statunitense Donald Trump di appoggiare la sua rimozione dalla lista delle sanzioni dell'Office of Foreign Assets Control (Ofac) del Dipartimento del Tesoro, nella quale è stato inserito nell'ottobre 2025 per presunti legami con il narcotraffico. Lo rende noto la Presidenza colombiana, riferendo di una telefonata tra i due leader. Secondo Bogotà, Trump avrebbe risposto che farà "il possibile" per favorire la richiesta e avrebbe definito Petro "una brava persona", ricordando il loro incontro alla Casa Bianca dello scorso febbraio. Nel colloquio il presidente colombiano ha inoltre illustrato i risultati del programma di eradicazione volontaria delle coltivazioni di coca, affermando che sono già stati eliminati circa 30.000 ettari e che l'obiettivo è raggiungere quota 41.000 entro la fine del 2026. Petro ha infine chiesto il sostegno di Washington ai programmi di sostituzione delle coltivazioni illecite e un aiuto per prevenire nuove violenze politiche nel Paese.
Colombia, Petro chiede a Trump di rimuoverlo dalla lista Usa delle sanzioni Ofac
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