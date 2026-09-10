BOGOTÁ, 10 SET - Il presidente colombiano Abelardo De La Espriella ha reso noto che in un solo mese, da quando si è insediato il 7 agosto, ha già firmato 70 estradizioni, sottolineando che si tratta di uno dei compiti da lui "preferiti" nella sua amministrazione. "Sono determinato a portare tutti i meccanismi di cooperazione internazionale al massimo livello per combattere la criminalità organizzata, il traffico di droga e il terrorismo, senza esitazione e nel rispetto assoluto della legge", ha detto il leader ultraconservatore in un video pubblicato sui suoi social. De La Espriella ha quindi sostenuto che il suo governo è determinato a "combattere il crimine con ogni mezzo" e ha avvertito che il suo Paese non sarà un "rifugio" o uno spazio per il crimine. "Stiamo combattendo frontalmente, facendo ciò che è legalmente appropriato e lasciando un messaggio inequivocabile: la Colombia non sarà un rifugio per criminali o un territorio di impunità", ha aggiunto. Tra le ultime estradizioni firmate ci sono quelle di tre guerriglieri che facevano parte delle negoziati di pace dei rispettivi gruppi armati con il precedente governo, processo che l'attuale gestione ha deciso di annullare.
Colombia, il presidente ha firmato 70 estradizioni in un solo mese
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