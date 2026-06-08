Colombia, dissidenti delle Farc sospendono ostilità per il ballottaggio presidenziale

BOGOTÀ, 08 GIU - Le dissidenze delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) guidate da alias Iván Mordisco hanno annunciato un cessate il fuoco unilaterale in vista del ballottaggio presidenziale colombiano del 21 giugno, che vedrà contrapposti il candidato conservatore Abelardo de la Espriella e il candidato della sinistra Iván Cepeda. La misura, secondo un comunicato dello Stato Maggiore Centrale (Emc), la principale fazione dissidente delle Farc, entrerà in vigore alla mezzanotte del 10 giugno e terminerà alla mezzanotte del 23 giugno. Il gruppo armato ha spiegato di aver deciso la sospensione delle operazioni offensive contro le forze di sicurezza dopo consultazioni con comunità rurali, organizzazioni sociali e difensori dei diritti umani, sostenendo che una precedente tregua durante il primo turno delle elezioni abbia contribuito a creare un clima più favorevole allo svolgimento del voto. Nel documento, tuttavia, le dissidenze precisano che manterranno il diritto alla "legittima difesa" in caso di attacchi da parte delle forze di sicurezza colombiane, statunitensi o di altri gruppi armati. L'organizzazione ha inoltre invitato le comunità e le organizzazioni sociali a sostenere l'iniziativa e a favorire lo svolgimento pacifico del processo elettorale.