BOGOTÀ, 26 AGO - Il comandante del Comando Sud degli Stati Uniti (Southcom), generale Francis L. Donovan, è arrivato mercoledì 26 agosto in Colombia per incontrare i nuovi vertici militari del Paese e discutere il rafforzamento della cooperazione nella lotta contro i cartelli della droga e il "narcoterrorismo". Lo ha annunciato lo stesso comando militare statunitense, sottolineando che la Colombia è un partner storico di Washington nella lotta al narcotraffico e un attore centrale per la sicurezza regionale. La visita arriva dopo l'ingresso di Bogotá nella Coalizione delle Americhe contro i Cartelli e in un momento di rafforzamento della presenza militare statunitense nella regione. Donovan ha recentemente annunciato anche la creazione di una forza congiunta con 18 Paesi dell'emisfero occidentale, incaricata di coordinare le capacità militari e mantenere una pressione costante sulle reti criminali. La missione prevede inoltre la possibilità di fornire assistenza umanitaria e intervenire in caso di calamità.
Colombia, arriva il comandante del Comando Sud Usa per rafforzare la cooperazione
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