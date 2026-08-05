BOGOTÁ, 05 AGO - In Colombia, 27 ex comandanti delle Farc sono stati rinviati a giudizio per crimini di guerra e contro l'umanità commessi durante il sanguinoso conflitto armato che ha afflitto il Paese per decenni. In un comunicato ufficiale su X, la Giurisdizione speciale per la pace (Jep), istituita in seguito a un accordo del 2016 tra lo Stato e le estinte Farc, ha annunciato la misura citando, tra gli altri reati, "attacchi, massacri, omicidi, sparizioni, sfollamenti, stupri, violenze sessuali". Tra i convocati a comparire in questo caso figurano quattro ex comandanti delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc), tra cui Rodrigo Londoño, detto Timochenko, il quale firmò lo storico accordo che valse all'allora presidente Juan Manuel Santos il Premio Nobel per la Pace. La Jep è stata criticata da alcuni gruppi politici, secondo cui le sentenze emesse contro gli ex guerriglieri sarebbero troppo indulgenti. Durante la sua campagna elettorale, il presidente eletto di destra, Abelardo de la Espriella, che ha sconfitto la sinistra al governo e si insedierà venerdì, ha promesso di smantellare la Jep, che definisce un "tribunale della vendetta" che emette sentenze "asimmetriche".
Colombia, 27 ex guerriglieri Farc accusati di crimini contro l'umanità
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