BRUXELLES, 27 AGO - "È in corso una conversazione piuttosto concreta su come andare avanti insieme in un mondo in cui l'Europa, che è ovviamente un continente molto ricco, può assumersi e si sta assumendo la responsabilità primaria della propria difesa convenzionale". Lo ha detto il sottosegretario Usa Elbridge Colby al quarter generale della Nato. "L'Europa - ha aggiunto - rimane un interesse fondamentale per gli Stati Uniti, anche se diamo priorità all'emisfero occidentale e alla prima catena di isole (davanti alla Cina, ndr)". "Ma ci sono alcune cose che dobbiamo chiarire affinché tutto abbia senso in futuro".
Colby, 'l'Europa interesse chiave per gli Usa ma ci sono cose da chiarire'
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