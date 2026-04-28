Colabianchi, 'solidarietà a tutti i dipendenti La Fenice minacciati'

VENEZIA, 28 APR - Il sovrintendente del Teatro La Fenice Nicola Colabianchi esprime in una nota "la più ferma e sincera solidarietà a tutti i dipendenti del teatro che, in questi giorni, sono stati oggetto di minacce, anche di estrema gravità sui social del teatro e sui profili social personali. Tali episodi - si legge - sono inaccettabili e profondamente lesivi non solo della dignità delle persone coinvolte, ma anche dei valori fondamentali di rispetto, civiltà e convivenza che devono sempre caratterizzare la nostra comunità". "A tutti i lavoratori colpiti va il pieno sostegno della Fondazione, con l'auspicio che quanto accaduto non si ripeta e che ogni forma di intimidazione venga fermamente contrastata. Confido - prosegue Colabianchi - che si possa ristabilire in tempi rapidi un clima sereno e costruttivo, che consenta a ciascuno di svolgere il proprio lavoro con la necessaria tranquillità e dedizione, restituendo al teatro quel contesto di armonia e collaborazione che da sempre ne rappresenta l'essenza". Il sovrintendente sottolinea poi che la Fenice, "forte di una storia prestigiosa, e la sua orchestra, composta da professionisti di altissimo livello, devono continuare a essere un luogo di eccellenza artistica, dialogo e rispetto reciproco". La solidarietà di Colabianchi arriva a seguito di una nota della Rsu della Fenice che ha fatto sapere che le lavoratrici e i lavoratori "stanno ricevendo, soprattutto sui social, valanghe di insulti e minacce, anche di morte".